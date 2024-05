CMLL Martes de Arena Mexico Results 5.7.24: Two Out of Three Falls Main Event, More

CMLL held their latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the full results are online. You can see the full results from the Mexico City show below, courtesy of Fightful:

* Air & Def. Steel Little Violence & Minos.

* Two Of Three Falls Match: Electric, Robin & Astral def. Inquisitor, Jr. Nurse & Imperial Blood.

* CMLL Women’s National Tag Team Championship Match: Kira & Skadi def. Hera & Olympia.

* Two Of Three Falls Match: Divine Lagooners def. The Barbarians

* Two Of Three Falls Match: Octagón, Atlantis & Atlantis Jr def. Los Guerreros Laguneros

¡Tremenda combinación y fenomenal victoria técnica en la inicial! Acero y Aéreo se apoderan del primer triunfo. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI pic.twitter.com/tmDjgjiLNB — Arena México (@Arena_MX) May 8, 2024

La espectacularidad de Max Star y Futuro Han sido claves en este tercer duelo de la noche! Triunfo técnico. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI pic.twitter.com/osr462H1vx — Arena México (@Arena_MX) May 8, 2024