CMLL Martes de Arena Mexico Results 6.4.24: Two Of Three Falls Matches, More

CMLL held their latest Martes de Arena Mexico event on Tuesday night, and the results are online. You can see the results below, via Fightful:

Last Dragoncito &* Angelito def. Little Olympian & Minos.

* Two of Three Falls Match: The Karonte Doctors & Grako def. Brave Jr, Captain Suicide & Diamond (2-1)

* Two of Three Falls Match: Fuerza Poblana def. The Cancerberos of Hell (2-1)

* Lightning Match: Reyna Isis def. The Catherine

* Two of Three Falls Match: Hechicero, Rey Bucanero & Felino Jr def. Atlantis, Brillante Jr & Blue Panther (2-0).

* Two of Three Falls Match: Los Guerreros Laguneros def. Atlantis Jr, Golden & Neon Mask (2-1).

