CMLL Martes de Arena Mexico Results 7.1.25: Two Of Three Falls Main Event, More

CMLL held its latest Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the results are online. You can see the full results of from the Mexico City show below (per Fightful):

* Eléctrico & Astral def. Nitro & Prince Drago

* Two Of Three Falls Match: Kira & Tabata def. Candela & Valkyria (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Los Felinos def. Los Ortiz (2-0)

* Two Of Three Falls Match: Volcano, Brillante Jr. & Dulce Gardenia def. Bestias del Diablo (2-1)

* Match Relámpago: Neón def. Difunto

* Two Of Three Falls Match: Místico, Star Jr. & Flip Gordon def. Infernales (2-1)

