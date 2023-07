CMLL Martes de Arena Mexico Results 7.11.23: Trios Main Event, More

CMLL’s latest episode of Martes de Arena Mexico aired on Tuesday night, and the results are online. You can check out the results below, per Fightful:

* Shockercito & Galaxy def. Pierrothito & Pequeño Violencia

* Enfermero Jr, Dr. Karonte I & Dr. Karonte II def. Cachorro, Eléctrico & Robin

* Felino Jr, Sangre Imperial & Espanto Jr def. Hombre Bala Jr, Misterioso Jr & Fuego

* Match Relámpago: Stephanie Vaquer def. Catalina

* Blue Panther, Valiente & Star Jr. def. Bárbaro Cavernario & Los Ingobernables

* Volador Jr, Dragón Rojo Jr & Soberano Jr def. Mistico, Templario & Ángel de Oro.

