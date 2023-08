CMLL Martes de Arena Mexico Results 8.15.23: Mascara Dorada In Six-Man Tag Main Event, More

CMLL held the latest episode of their Martes de Arena Mexico show on Tuesday, and the results are online. You can check out the full results from the Mexico City show below, per Fightful:

* Shockercito & Galaxy def. Mercurio & Full Metal

* Amapola, La Guerrera & Metalica def. Sanely, La Magnífica & Hera

* Volcano, Fuego & Blue Panther def. Kráneo, Sangre Imperial & Misterioso Jr.

* Match Relampago: Blue Panther def. Panterita del Ring

* Malditos def. Fuerza Tapatía

* Mascara Dorada, Atlantis & Volador Jr def. Terrible, Hechicero & Barbaro Cavernario.

