CMLL Martes de Arena Mexico Results 8.20.24: Two Of Three Falls Matches, More

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico on Tuesday night at Arena Mexico in Mexico City, with several two of three falls matches and more. Here are results, via Fightful:

* Mercurio, Pequeño Pólvora & Full Metal def. Aéreo, Fantasy & Acero.

* Two Of Three Falls Match: Inquisidor & Los Calavera Junior def. Eléctrico, Leono & Valiente Jr. (2-1)

* Two Of Three Falls Match: El Pelón Encapuchado & Los AtrapaSueños def. Los Cancerberos del Infierno (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Neón, Fugaz & Star Jr. def. Los Depredadores (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Averno & Los Hermanos Chávez def. Volador Jr., Atlantis Jr. & Titán (2-1)

El #MartesDeArenaMéxico inicia con una victoria ruda a manos del peligroso Mercurio. 📺 en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGlj5g|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/fqCmSrARBJ — Arena México (@Arena_MX) August 21, 2024

¡Gran victoria del Pelón Encapuchado ante El Pequeño Maestro! Virus es vencido por el espectacular técnico. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/0kzJvKu0NM — Arena México (@Arena_MX) August 21, 2024

¡Descalificados! La incorporación de Vegas a Los Depredadores ha sido impresionante. Junto a Magia Blanca y Magnus es descalificado, pero ha lucido en plan grande. #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/rldyaUdk3Z — Arena México (@Arena_MX) August 21, 2024