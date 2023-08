CMLL Martes De Arena Mexico Results 8.29.23: Atlantis Battles Ultimo Guerrero, More

CMLL held their latest Martes De Arena Mexico show on Tuesday, and the results are now online. You can see the full results from the show below, courtesy of Cagematch.net:

* Micro Diablo Twins def. Mije & Parakeet Sacaryas

* Two of Three Falls Match: Electrico, Valiente Jr, Oro Jr def. Jr. Nurse, Doctor Karonte I & Doctor Karonte II.

* Two of Three Falls Match: The Jackals def. Volcano, Arkalis, Pegasus.

* Two of Three Falls Match: The Predators def. Zandokan Jr & Los Villanos

* Lightning Match: Atlantis def. Last Warrior

* Two of Three Falls Match: Soberano Jr, Euforia & Stuka Jr def. Mystic, Titan & Templar

