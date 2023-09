CMLL Martes de Arena Mexico Results 9.19.23: Mascara Dorada Takes On Soberano Jr, More

CMLL’s latest Martes de Arena Mexico show took place on Tuesday, with Mascara Dorada in action and more. You can see the full results from the Mexico City show below, per Fightful:

* Chamuel & Atomo def. Micro Gemelos Diablo

* Mercurio, Pequeño Olimpico & Pequeño Violencia def. Shockercito, Aéreo & Galaxy.

* Two of Three Falls Match: Nueva Generacion def. Los Chacales (2-1).

* Two of Three Falls Match: Volcano & Legado Panther def. Kráneo, Akuma & Okumura (2-1).

* Two of Three Falls Match: Terrible, Bárbaro Cavernario & Hechicero def. Titán, Atlantis Jr & Esfinge.

* Two of Three Falls Match: Mascara Dorada def. Soberano Jr (2-1).

#MartesDeArenaMéxico | Los Micro Gemelos Diablo fueron derrotados en la primera batalla de la noche por CHAMUEL y Atomo. 📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6oSLQ ¡Únete ahora! pic.twitter.com/CSkjy61ph6 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 20, 2023

#MartesDeArenaMéxico | ¡Triunfa La Nueva Generación! Neón y Futuro se han apoderado del resultado basando su ataque en su probada espectacularidad. #3aCaída

📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6pqBo ¡Únete ahora! pic.twitter.com/pceD38cvlQ — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 20, 2023

#MartesDeArenaMéxico | A Pesar de que El Terrible salió con un duro golpe en el ojo, Bárbaro Cavernario cierra una victoria para el bando completado por Hechicero… ¡gran tercia de rufianes! #3aCaída

📺 https://t.co/5P6Lo6oSLQ ¡Únete ahora! pic.twitter.com/KmJYjWHlaD — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 20, 2023