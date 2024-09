CMLL Martes de Arena Mexico Results 9.24.24: Six-Man Tag Team Matches, More

CMLL held the latest edition of Martes de Arena Mexico on Tuesday night at Arena Mexico in Mexico City, with a six-man tag team main event and more. You can see the full results below courtesy of Fightful:

* Match Relámpago: Shockercito def. Galaxy.

* Two Of Three Falls Match Valiente Jr., Dragón de Fuego & Capitán Suicida def. Los Indestructibles (2-1)

* Two Of Three Falls Match La Fuerza Poblana def. La Ola Negra (2-1)

* Two Of Three Falls Match Tessa Blanchard def. Sanely (2-1)

* Two Of Three Falls Match Blue Panther, Flip Gordon & Neón def. Terrible, Stuka Jr. & El Valiente (2-1)

* Two Of Three Falls Match Templario, Titán & Esfinge def. Hechicero, Zandokan Jr. & Difunto (2-1)

Inician las hostilidades del #MartesDeArenaMéxico, con el triunfo de Shockercito en el #MatchRelámpago ante Galaxy. 📺 en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/51fGIGOeBV — Arena México (@Arena_MX) September 25, 2024

La Ola Negra destruye a la Fuerza Poblana con un codazo espectacular de Dark Magic sobre Pegasso. 📺 #MartesDeArenaMéxico en vivo y en exclusiva para miembros del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/NFHgQPlyts — Arena México (@Arena_MX) September 25, 2024