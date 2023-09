CMLL Martes de Arena Mexico Results 9.26.23: Six-Man Tag Team Main Event, More

CMLL held this week’s Martes de Arena on Tuesday with a six-man tag team main event and more. You can see the results below from the show, which took place in Mexico City, courtesy of Fightful:

* Aéreo, Acero & Galaxy def. Pequeño Olímpico, Pequeño Pólvora & Pequeño Violencia

* Two of Three Falls Match: Oro Jr & Brillante Jr def. Doctores Karonte

* Match Relampago: Neon def. Raider

* Two of Three Falls Match: Magia Blanca, Magnus & Rugido def. Stigma, Pegasso & Arkalis

* Two of Three Falls Match: Hechicero & Gemelos Diablo def. Guerrero Maya Jr, Dark Panther & Fugaz

* Two of Three Falls Match: Terrible, Dragón Rojo Jr & Bárbaro Cavernario def. Atlantis Jr, Blue Panther & Star Jr.

El primer duelo del #MartesDeArenaMéxico se convierte en una espectacular victoria de Aéreo, Acero y Galaxy ante Pequeño Olímpico, Pequeño Pólvora y Pequeño Violencia. 📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6pqBo ¡Únete ahora! pic.twitter.com/iSBE3sazxi — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 27, 2023

Después de un trepidante #MatchRelámpago, Neón ha derrotado a Raider con un temerario mortal hacia atrás! Espectacular duelo de estos jóvenes gladiadores. 📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6oSLQ ¡Únete ahora! #MartesDeArenaMéxico pic.twitter.com/L051FAztCf — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 27, 2023

#MartesDeArenaMéxico | Tras propinarle un potente rodillazo al rostro, Hechicero remata a Fugaz con una de sus poderosas llaves! El Hombre que Nació para Luchar triunfa junto a Los Gemelos Diablo. #3aCaída

📺 https://t.co/5P6Lo6oSLQ ¡Únete ahora! pic.twitter.com/EkFOx3PNeI — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 27, 2023