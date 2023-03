CMLL Martes de Arena Mexico Results 2.28.23: Satanico Battles Black Tiger, More

CMLL aired the latest episode of Martes de Arena Mexico on Tuesday, with Satanico in action and more. You can see the full results from the show below, per Fightful:

* Pequeño Olimpico & Pequeño Polvora def. Último Dragoncito & Shockercito

* Astral, Valiente Jr & Oro Jr def. Disturbio, Apocalipsis & Cholo

* Relampago Match: Satanico def. Black Tiger

* 2023 Torneo de Escuelas 1st Round Match: Team Guadalajara Crixus, Explosivo, Adrenalina, Angel Rebelde, Fantastico & Vaquero Jr def. Rey Samuray, Millenium, Perverso, Prayer, Hijo de Centella Roja & Multy

* Niebla Roja & Los Infernales (Euphoria & Mephisto) def. Atlantis, Star Black & Esfinge

¡La primera victoria de la noche es para los Pequeños Rufianes! Pequeño Olímpico pone punto final al duelo con la de a caballo. 🔴 Transmisión en vivo: https://t.co/HKfGeE7uXv pic.twitter.com/wG5tUyOGeM — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 1, 2023

¡Triunfo para los técnicos! La espectacularidad y destreza de Oro Jr., Astral y El Valiente Jr. impone condiciones y han logrado salir con la mano en alto. #MartesDeArenaMéxico #3aCaída

🔴 Transmisión en vivo: https://t.co/giRSVZH6ky pic.twitter.com/bDGn0Qz5NE — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 1, 2023