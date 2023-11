CMLL Martes de Glamour Results 11.28.23: Six-Man Main Event Match, More

CMLL’s latest Martes de Glamour show took place on Tuesday, and the results are online. You can see the results from the Guadalajara show below (per Fightful) as well as the full video:

* Astro Oriental, Lince del Bajío & Último Ángel def. Ráfaga Jr, Rav & Eclipse Jr.

* Katara, Hatanna & Magia Azul def. Yemaya, Pantera & Estrella Maldita

* Match Relampago: Adira def. Lady Amazona

* Fashion, Dulce Gardenia & Star Black def. El Gallero, Ráfaga & Stolas.

* Stephanie Vaquer, Dark Silueta & Catalina def. Tessa Blanchard, Persephone & Mystique.

* Barboza, Difunto & Guerrero de la Muerte def. Depredadores

* Místico, Máscara Dorada & Dark Panther def. Flip Gordon, Averno & Furia Roja.