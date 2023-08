– CMLL presented its Martes de Glamour event last night at the Arena Coliseo in Guardalajara, Jalisco, Mexico. Below are some results, per Fightful:

* Cosmos, Lince de Bajio & Astro Oriental beat Destructor, Relampago Azul & Destello.

* Sexy Sol, Dulce Kitty & Nautica defeated Valkyria, Atena & Nexy.

* Match Relampago: Halcon Suriano Jr beat Johnny Dinamo.

* Halcon Negro Jr, Angel Rebelde & Gallero were victorious over Crixus, Zadokan & Difunto.

* Dinastia Panther (Cachorro, Blue Panther Jr & Dark Panther) beat Barbaro Cavernario, Principe Daniel & Demonio Maya.

* Mistico, Dragon Rojo Jr & Angel de Oro beat Baliyan Akki, Templario & Volador Jr.

A video livestream of the event is also available: