CMLL Sábado De Coliseo Results 1.4.25: Six-Man Tag Main Event, More

CMLL held their latest Sábado De Coliseo show on Saturday, and the results are online. You can see the full results of from the Guadalajara show below (per Fightful):

* KeMonito & Tengu def. KeMalito & Mije.

* Two Of Three Falls Match: Infarto, Kráneo & Alom def. Volcano, Fuego & Dragón de Fuego (2-1)

* Match Relámpago: Reyna Isis def. Sanely.

* Two Of Three Falls Match: Las Chicas Indomables (Lluvia & La Jarochita) def. Las Valientes (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Neón def. Bárbaro Cavernario (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Místico, Atlantis & Atlantis Jr. def. Volador Jr., Niebla Roja & Stuka Jr. (2-1)

