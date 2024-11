CMLL Sábado De Coliseo Results 11.23.24: Star Jr. Battles Villano III Jr., More

CMLL held its latest Sábado De Coliseo show on Saturday, and the results are online. You can check out the full results from the Arena Coliseo show below, per Fightful:

* Leono def. Sangre Imperial

* Two Of Three Falls Matches: Infarto, Hunter & Draego def. Legendario, Astral & Diamond (2-1)

* Two Of Three Falls Matches: Reyna Isis & Zeuxis def. Lluvia & Princesa Sugehit (2-1)

* Two Of Three Falls Matches: Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. & Hijo del Villano III def. Hijo del Pantera, Brillante Jr. & Hijo de Blue Panther (2-1)

* Two Of Three Falls Matches: Villano III Jr. def. Star Jr. (2-1)

* Two Of Three Falls Matches: Octagón, Atlantis & Blue Panther def. Los Guerreros Laguneros (2-1)

