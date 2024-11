CMLL Sábado De Coliseo Results 11.9.24: Zeuxis & Reyna Isis Team Up, More

CMLL held its latest Sábado De Coliseo show on Saturday, and the results are online. You can check out the full results from the Arena Coliseo show below, per Fightful:

* Pierrothito, Pequeño Violencia & Pequeño Olímpico def. Pequeño Pólvora, Rostro de Acero & Full Metal

* Two Of Three Falls Match: Eléctrico & Astral def. Los Calavera Junior (Calavera Jr. I & Calavera Jr. II) (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Los Viajeros del Espacio def. Stigma & Xelhua (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Zeuxis & Reyna Isis def. La Catalina & India Sioux (2-1)

* Two Of Three Falls Match: El Barco Fantasma def. La Fuerza Tapatía (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Volador Jr., Máscara Dorada & Neón def. Euforia & Los Hermanos Chavez (2-1)

