CMLL Sábado De Coliseo Results 12.14.24: Six-Man Tag Team Main Event, More

CMLL held their latest Sábado De Coliseo show on Saturday, and the results are online. You can see the full results of from the Guadalajara show below (per Fightful):

* Match Relámpago: Aéreo def. Acero.

* Two Of Three Falls Match: Los Indestructibles def. Astral, Oro Jr. & Robin (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Los Cancerberos del Infierno def. Max Star, El Audaz & Fuego (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Los Depredadores def. Los Divinos Laguneros (2-1)

* CMLL Arena Coliseo Tag Team Championship Match: Los Villanos def. La Fuerza Tapatía

* Two Of Three Falls Match: Euforia, Volador Jr. & El Terrible def. Titan, Dragón Rojo Jr. & Esfinge (2-1)

La técnica depurada de Los Cancerberos se hace presente en este escenario y la victoria es para ellos. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/HOxjJo4xuH|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/qWH9Iw9ieR — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) December 15, 2024

La Dinastía Imperial hace su primera defensa ante los integrantes de la Fuerza Tapatía. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/HOxjJo4xuH|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/HXYjt8sAYU — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) December 15, 2024