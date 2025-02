CMLL Sábado De Coliseo Results 2.1.25: Two Out of Three Falls Matches, More

CMLL held their latest Sábado De Coliseo show on Saturday, and the results are online. You can see the full results of from the Guadalajara show below (per Fightful):

* Pierrothito, Pequeño Olímpico & Pequeño Violencia def. Galaxy, Aéreo & Acero

* Two Of Three Falls Match: Eléctrico, Rayo Metálico & Dragon de Fuego def. Inquisidor & Los Hermanos Calavera (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Akuma def. Magnus (2-1).

* Two Of Three Falls Match: Titán, Star Jr. & Flip Gordon def. El Galeón Fantasma via DQ (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Templario & Sky Team def. Volador Jr., Soberano Jr. & Bárbaro Cavernario (2-1)

