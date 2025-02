CMLL Sábado De Coliseo Results 2.8.25: Two Out of Three Falls Matches, More

CMLL held their latest Sábado De Coliseo show on Saturday, and the results are online. You can see the full results of from the Guadalajara show below (per Fightful):

* El Pequeño Sky Team def. Full Metal, Pequeño Pólvora & Rostro de Acero.

* Chamuel & KeMalito def. KeMonito & Tengu.

* Two of Three Falls Match: Princesa Sugehit, Skadi & Kira def. Amapola, Sanely & Dark Silueta (2-1)

* Match Relámpago: Hijo del Villano III def. Brillante Jr.

* Two of Three Falls Match: Star Jr., Flip Gordon & Dragón Legendario def. El Galeón Fantasma by DQ (2-0)

* Two of Three Falls Match: Atlantis Jr., Blue Panther & Titán def. Los Guerreros Laguneros (2-1)

