CMLL Sábado De Coliseo Results 3.15.25: Taya Valkyrie & Lady Frost Team Up, More

CMLL held their latest Sábado De Coliseo show on Saturday, and the results are online. You can see the full results of from the Guadalajara show below (per Fightful):

* Mercurio, Pequeño Olímpico & Rostro de Acero def. Aéreo, Acero & Fantasy

* Two Of Three Falls Match: La Fuerza Poblana (Stigma, Pegasso & Arkalis) def. El Coyote, Hijo de Stuka Jr. & Dark Magic (2-1)

* Taya Valkyrie & Lady Frost def. Zeuxis & India Sioux

* Match Relámpago: Star Jr. def. El Valiente

* Match Relámpago: Zandokan Jr. def. Esfinge

* Two Of Three Falls Match: Atlantis & Sky Team def. Los Guerreros Laguneros(2-1)

