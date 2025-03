CMLL Sábado De Coliseo Results 3.29.25: Two Of Three Falls Main Event

CMLL held their latest Sábado De Coliseo show on Saturday, and the results are online. You can see the full results of from the Guadalajara show below (per Fightful):

* Retro & Péndulo def. Blue Shark & Leono

* Match Relámpago: Kira def. Hera

* Two Of Three Falls Match: Infarto, Kráneo & Alom def. Los Dulces AtrapaSueños (Dulce Gardenia, Rey Cometa & Espíritu Negro) (2-1)

* Two Of Three Falls Match: La Fuerza Tapatía (Star Black, Fugaz & Explosivo) def. Guerrero Maya Jr., Hijo de Stuka Jr. & Hijo del Villano III (2-1)

Match Relámpago: Stuka Jr. def. Dragón Rojo Jr.

* Two Of Three Falls Match: Atlantis Jr., Magia Blanca & Star Jr. def. Zandokan Jr., Niebla Roja & Rugido via Disqualification (2-0)

