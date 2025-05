– CMLL presented Sábado De Coliseo last night at the Arena Coliseo in Mexico City, Mexico. The show streamed live on CMLL’s YouTube channel for members. Below are some results, per Fightful:

* Match Relámpago: Astral beat Sangre Imperial.

* 2/3 Falls Match: Alom & Infarto beat Oro Jr. & Péndulo (2-1).

* 2/3 Falls Match: Los Viajeros del Espacio (Brillante Jr., Max Star & Futuro) defeated Crixus & La Ola Negra (Dark Magic & Raider) (2-1).

* Mother’s Day Torneo Cibernetico: Hera beat Dark Silueta, La Jarochita, Lady Metal, Sanely & La Magnifica.

* 2/3 Falls Match: El Valiente & El Galeón Fantasma (Difunto & Barboza) beat Star Jr., Dragón Rojo Jr. & Magia Blanca (2-1).

* 2/3 Falls Match: Atlantis Jr. & Sky Team (Máscara Dorada & Neón) beat Volador Jr. & Hermanos Chávez (Ángel de Oro & Niebla Roja).

Astral da inicio a las acciones del #SábadoDeColiseo superando a Sangre Imperial en #MatchRelámpago. 📺 en vivo y en exclusiva para miembros nivel “Leyenda” ⇒ https://t.co/ZSnbUefLHt|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/SOyOJvyzyC — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) May 11, 2025

¡Colosal victoria! Infarto y Alom sacan la mejor parte de la segunda batalla superando a Oro Jr. y Péndulo. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros nivel “Leyenda” ⇒ https://t.co/ZSnbUefLHt|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/vsQNTZX9sR — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) May 11, 2025

¡Espectaculares! Brillante Jr. y Los Viajeros del Espacio (Max Star y Futuro) logran la victoria en esta tercera batalla. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros nivel “Leyenda” ⇒ https://t.co/ZSnbUefLHt|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/ulhQHcezf6 — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) May 11, 2025