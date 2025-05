CMLL Sábado De Coliseo Results 5.24.25: Máscara Dorada Teams With Templario, More

CMLL held their latest Sábado De Coliseo show on Saturday, and the results are online. You can see the full results of from the Guadalajara show below (per Fightful):

* Los Metales Explosivos def. Acero & Aéreo

* Two Of Three Falls Match: Sanely & Candela def. Princesa Sugehit & Lady Metal (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Rey Bucanero & Los Felinos def. Viajeros del Espacio (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Crixus, Okumura & Yutani def. Los Divinos Laguneros (2-1)

* Match Relámpago: Flip Gordon def. Hechicero

* Two Of Three Falls Match: Máscara Dorada & Templario def. El Galeón Fantasma via DQ (2-0)

Candela y Sanely formaron una gran dupla en el encuentro de Amazonas de esta noche llevándose la victoria. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros nivel “Leyenda” ⇒ https://t.co/7JJfrsXRmT|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/Qc4eecNXMd — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) May 25, 2025

Okumura sella un triunfo más junto a Yutani y esta vez, al lado de Crixus, en el evento especial de la noche. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros nivel “Leyenda” ⇒ https://t.co/7JJfrsXRmT|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/M5umL9psLw — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) May 25, 2025