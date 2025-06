CMLL Sábado De Coliseo Results 6.14.25: Two Of Three Falls Main Event, More

CMLL held its latest Sábado De Coliseo show on Saturday and the results are online. You can see the full results below from the Arena Coliseo show, per Fightful:

* Pequeño Sky Team def. Metales Explosivos

* Two Of Three Falls Match: Los Hermanos Calavera def. Astral & Audaz

* Two Of Three Falls Match: Magia Blanca & Divinos Laguneros def. Okumura, Yutani & Vegas Depredador

* Two Of Three Falls Match: Rey Bucanero (def. Felino

* Match Relámpago: Robbie X def. Flip Gordon

* Two Of Three Falls Match: Hechicero & Volador Jr. def. Atlantis Jr. & Esfinge

Los Calavera Jr. se imponen en la Arena Coliseo castigando en conjunto a El Audaz y Astral. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros nivel “Leyenda” ⇒ https://t.co/XzUJXAHgNf|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/Q0yWi8RrZm — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) June 15, 2025

Los seconds, Felino Jr. y Hombre Bala Jr., Han sido determinantes en este mano a mano donde Rey Bucanero derrota al Felino. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros nivel “Leyenda” ⇒ https://t.co/XzUJXAHOCN|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/Zn1gkpQvj6 — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) June 15, 2025