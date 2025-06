CMLL Sábado De Coliseo Results 6.7.25: Bárbaro Cavernario Battles Neón, More

CMLL held its latest Sábado De Coliseo show on Saturday and the results are online. You can see the full results below from the Arena Coliseo show, per Fightful:

* Sangre Imperial & Kamelot def. Retro & Alexius.

* Two Of Three Falls Match: Valiente Jr. & Fuego def. Coyote & Cancerbero (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Dark Silueta, Olympia & Candela def. India Sioux, Princesa Sugehit & Magnífica (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Los Felinos (Felino & Felino Jr.) def. Dinastia Ortiz (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Titán, Star Jr. & Flip Gordon def. Niebla Roja, Euforia & El Valiente (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Neón def. Bárbaro Cavernario (2-1)

Kamelot se llevó la victoria junto a Sangre Imperial en su presentación en El Embudo de Perú 77. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros nivel “Leyenda” ⇒ https://t.co/AXgr9CLs2z|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/V3e3IOYuHd — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) June 8, 2025

¡Terminan los ánimos encendidos! Con trampa, El Felino y Felino Jr. se apoderan del resultado ante Hombre Bala Jr. y Rey Bucanero. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros nivel “Leyenda” ⇒ https://t.co/AXgr9CLs2z|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/I0VpI6VgsQ — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) June 8, 2025