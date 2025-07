CMLL Sábado De Coliseo Results 7.13.25: Two Of Three Falls Main Event, More

CMLL held its latest Sábado De Coliseo show on Saturday and the results are online. You can see the full results below from the Arena Coliseo show, per Fightful:

* Fury Boy & Poseidón def. Rav & Temerario

* Two Of Three Falls Match: Ola Negra def. Ráfaga Jr. & Gallo Jr. (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Reyna Isis, Skadi & Yuki Mashiro def. Dark Silueta, Valkyria & Nexy (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Viajeros del Espacio def. Hermanos Calavera (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Depredadores def. Magníficos (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Neón, Volador Jr. & Hijo del Villano III def. Bárbaro Cavernario, Zandokan Jr. & Esfinge (2-1)

Espanto Jr. y Raider arrasaron con su Ola Negra a Ráfaga Jr. y Gallo Jr. para quedarse con el triunfo. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros nivel “Leyenda” ⇒ https://t.co/M2zJQUtPxF #CDMXvsGDL|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/9scDcVZRZy — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) July 13, 2025

Los Viajeros del Espacio batallaron con Los Calavera Jr., pero al final, tuvieron su recompensa con una victoria. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros nivel “Leyenda” ⇒ https://t.co/M2zJQUunnd #CDMXvsGDL|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/EzHjA28Jw5 — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) July 13, 2025