CMLL Sábado De Coliseo Results 7.19.25: Mistico Teams With Bandido, More

CMLL held its latest Sábado De Coliseo show on Saturday and the results are online. You can see the full results below from the Arena Coliseo show, per Fightful:

* Kemonito & Tengu def. Kemalito & Duende Blanco via DQ

* Two Of Three Falls Match: Dark Silueta & Reyna Isis def. La Catalina & Yuki Mashiro (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Herederos def. Valiente Jr. & Viajeros del Espacio (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Atlantis Jr., Dragón Rojo Jr. & Esfinge def. Ángel de Oro, Bárbaro Cavernario & El Valiente via DQ (2-1)

* Averno def. Último Guerrero

* Mistico & Bandido def. Volador Jr. & The Beast Mortos

La experiencia y poder de la esquina ruda se impusieron. Dark Silueta y Reyna Isis frenaron el impulso de La Catalina y Yuki Mashiro. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros nivel “Leyenda” ⇒ https://t.co/35Ds5klX43|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/CZYDknXGIf — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) July 20, 2025

Felino Jr., El Cobarde y El Hijo de Stuka Jr. superaron a Max Star, Futuro y Valiente Jr. en una batalla que encendió a la Arena Coliseo 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros nivel “Leyenda” ⇒ https://t.co/35Ds5klX43|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/SuJk57KARU — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) July 20, 2025