CMLL Sábado De Coliseo Results 7.20.24: Two Of Three Falls Main Event, More

CMLL held its Sábado De Coliseo show on Saturday featuring two out of three falls matches and more. You can see the full results from the Mexico City show below, per Fightful:

* Electrico & Astral def. Gallo Jr & Ráfaga Jr.

* Two Of Three Falls Match: Hera & Olympia def. Adira & Náutica (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Halcon Negro Jr., El Gallero & Explosivo def. Espanto Jr., Raider & Hombre Bala Jr. (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Sweet Dream Catchers def. The Tapatia Mafia (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Furia Roja, Bestia Negra & Guerrero de la Muerte def. Los Divinos Laguneros (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Mistico, Mascara Dorada & Angel Oro def. Titan, Barbarian Cavernario & Esfinge (2-1)

Imágenes de las batallas de Arena Coliseo de la Ciudad de México en contra de la Arena Coliseo de Guadalajara.

