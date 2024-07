CMLL Sábado De Coliseo Results 7.6.24: Atlantis & Dinastia Octagón Team Up, More

CMLL held their Sábado De Coliseo show on Saturday, with a trios team main event and more. You can see the full results below from the Mexico City show, https://www.fightful.com/wrestling/results/cmll-sabado-de-coliseo-762024-results-atlantis-los-octagon-vs-soberano-jr-los-infernales target=new>per Fightful:

* La Ola Blanca def. Leono, Retro & Diamond

* Match Relámpago: Dark Magic def. Capitán Suicida

* Two of Three Falls Match: Volcano, El Audaz & Brillante Jr def. Rey Bucanero, Pólvora & El Sagrado (2-1).

* Two of Three Falls Match: Tessa Blanchard, Lluvia & Skadi def. Zeuxis, Reyna Isis & Hera (2-1).

* Two of Three Falls Match: Flip Gordon def. Bárbaro Cavernario (2-1).

* Two of Three Falls Match: Soberano Jr & Los Infernales def. Atlantis & Dinastia Octagón (2-1).

La Ola Blanca abre las hostilidades del #SábadoDeColiseo con una victoria. 📺 Disfrútalo en vivo y en exclusiva para miembros “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/HOxjJo4xuH|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/l5ZtSGHF6S — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) July 7, 2024

Volcano comandó a Brillante Jr. y El Audaz con rumbo a la victoria en el tercer choque de esta noche. 📺 Disfruta el #SábadoDeColiseo en vivo y en exclusiva para miembros “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/HOxjJo4xuH|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/Q3bf5RB6GU — Arena Coliseo (@Arena_Coliseo) July 7, 2024