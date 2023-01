CMLL Sabado De Coliseo Results: Mistico In Six-Man Tag Main Event, More

CMLL held its Sabado De Coliseo on Saturday night, featuring Mistico in tag team action and more. You can check out the results from the Mexico City show below, courtesy of Fightful:

* Micro-Malditos def. Chamuel, Mije & Atomo

* Diamond, Retro & Astral def. Disturbio, Apocalipsis & Enfermero Jr.

* Coyote, Raider & Felino Jr def. Volcano, Flyer & Fuego

* Rey Bucanero, Felino & Villano III def. Blue Panther, Panterita del Ring & Dulce Gardenia

* Templario, Bárbaro Cavernario & Mephisto def. Mistico, Soberano Jr & Panterita del Ring Jr.

#SábadoDeColiseo | Templario y Soberano JR. impactaron al referí en turno, situación que fue aprovechada por el rudo para conectar con foul a su rival y llevarse la victoria de forma ilegal. #3aCaída pic.twitter.com/uAMTehBNfp — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 15, 2023

#SábadoDeColiseo | Al unísono, Rey Bucanero, Felino y el Hijo del Villano III ponen punto final al encuentro semifinal de la noche. #3aCaída pic.twitter.com/CcTdREEuV6 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 15, 2023