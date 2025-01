CMLL Sin Salida Results 1.1.25: Mask vs. Mask Cage Match, More

CMLL held their Sin Salida show on New Year’s Day, with a mask vs. mask match in a cage and more. You can see the results below from the Arena Mexico show, per Fightful:

* Hera, Olympia & Candela def. Skadi, Kira & Princesa Sugehit

* CMLL World Microestrellas Championship Match: Tengu def. KeMalito

* Two Of Three Falls Match: Atlantis, Flip Gordon & Titán def. Stuka Jr. & Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro & Niebla Roja) (2-1).

* Two Of Three Falls Match: Místico, Máscara Dorada & Capitán Suicida def. Hechicero, Soberano Jr. & El Valiente (2-1).

* Sin Salida Cage Match Eliminator: Fantasy, Pierrothito,, Angelito, Shockercito, Galaxy, Rostro de Acero, Último Dragoncito, Pierrothito, Pequeño Violencia, Pequeño Olímpico & Pequeño Pólvora def. Kaligua & Full Metal.

* Sin Salida Mask vs. Mask Cage Match: Full Metal def. Kaligua. Kaligua unmasked and was revealed to be Luis Ángel Santiago Guzmán.

