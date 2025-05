CMLL Viernes Espectacular 05.09.25 Results

CMLL held the latest Viernes Espectacular last night at Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Match Relámpago: Fuego def. El Coyote.

* 2/3 Falls Match: Zeuxis & Reyna Isis def. India Sioux & Princesa Sugehit (2-1).

* 2/3 Falls Match: La Fuerza Tapatía (Star Black, Fugaz & Explosivo) def. Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. & El Cobarde (2-1).

* 2/3 Falls Match: Atlantis & Blue Panther def. Los Gemelos Diablo (Gemelo Diablo I & Gemelo Diablo II) (2-1).

* Volador Jr., Difunto & Satoshi Kojima def. Atlantis Jr., Star Jr. & Flip Gordon.

* 2/3 Falls Match: Sky Team (Místico, Neón & Máscara Dorada) def. Los Infernales (Averno, Mephisto & Euforia) (2-0).

