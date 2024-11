CMLL Viernes Espectacular Results: Trios Match Headlines

CMLL held their latest Viernes Espectacular last night at Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Ultimo Dragoncito, Shockercito & Galaxy def. Pequeno Violencia, Pequeno Olimpico & Pierrothito.

* 2/3 Falls Match: Los Dulces AtrapaSueños (Rey Cometa, Dulce Gardenia & Espiritu Negro) def. La Ola Negra (Espanto Jr., Dark Magic & Raider) (2-1).

* CMLL National Light Heavyweight Championship Match: Esfinge (c) def. Rugido.

* CMLL World Historic Middleweight Championship – Eliminator Match: Flip Gordon & Villano III Jr. def. Neon, Dragón Rojo Jr., Guerrero Maya Jr. & Difunto.

* 2/3 Falls Match: Místico, Atlantis Jr. & Máscara Dorada def. Soberano Jr., Angel de Oro & Hechicero (w/ KeMalito) (2-1).