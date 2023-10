CMLL Viernes Espectacular Full Results 10.20.2023: Blue Panther 45th Anniversary Match, More

The CMLL Viernes Espectacular event was hosted by CMLL on Friday, October 20 in Mexico City, Distrito Federal, Mexico. You can find the complete results (courtesy of Fightful) below.

* Brillante Jr & Halcón Suriano Jr defeated Misterio Blanco & Misterio Negro

* 2/3 Falls Bout: Dulce Garfenia, Panterita del Ring & Magia Blanca defeated Espanto Jr, Luciferno & Misterioso Jr

* 2/3 Falls Bout: Mei Suruga, Sumie Sakai & Johnnie Robbie defeated Dark Silueta, Stephanie Vaquer & Reyna Isis

* Blue Panther’s 45th Anniversary Celebration 2/3 Falls Bout: Los Divinos Laguneros (Blue Panther, Dark Panther, Blue Panther Jr & Hijo de Blue Panther) defeated Guerreros Laguneros (Ultimo Guerrero, Gran Guerrero, Stuka Jr & Hijo de Stuka Jr)

* 2023 CMLL Women’s Universal Championship 2/3 Falls Bout: La Catalina defeated Zeuxis

* CMLL World Tag Team Championship 2/3 Falls Bout: Los Nuevos Ingobernables (Angel De Oro & Niebla Roja) defeated Los Soberanos (Soberano Jr & Euforia)