CMLL Viernes Espectacular Full Results 10.27.2023: Tessa Blanchard vs. Stephanie Vaquer Title Headliner, More

The CMLL Viernes Espectacular show was hosted by CMLL on October 27 in Mexico City, Distrito Federal, Mexico. You can find the complete results (via Fightful) and some highlights below.

* Valiente Jr & Diamond defeated Dr. Karonte I & Dr. Karonte II

* 2/3 Falls Bout: Pelon Encapuchado, Futuro & Neón defeated Pólvora, Inquisidor & El Coyote

* Match Relampago: Averno defeated Virus

* 2/3 Falls Bout: Atlantis Jr, Máscara Dorada, Místico defeated Templario & Los Nuevos Ingobernables (Ángel de Oro & Niebla Roja)

* 2023 Womens Grand Prix Bout: World Team (Tessa Blanchard, Stephanie Vaquer, Sumie Sakai, Zeuxis, Mei Suruga, Makoto, Catalina & Johnnie Robbie) defeated Team Mexico (Jarochita, Reyna Isis, Dark Silueta, Skadi, Lluvia, Amapola, Andromeda & Hera)

* 2023 Women’s Grand Prix Finals Bout: Tessa Blanchard defeated Stephanie Vaquer

Valiente Jr. y Diamond se apuntan la primera victoria de esta noche al superar a Los Doctores Karonte I y II. #ViernesEspectacularCMLL

📺 Transmisión EN VIVO: https://t.co/qrRe27tE0U | Ahora puedes contratarlo una vez iniciado. pic.twitter.com/5ET8N3F6v6 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) October 28, 2023

#ViernesEspectacularCMLL | A pesar de enfrentarse a un tridente de peligrosos rufianes, Pelon Encapuchado logró llevar a la victoria a Futuro y Neón, que siguen luciendo como dupla. 📺 Transmisión EN VIVO: https://t.co/qrRe27tE0U | Ahora puedes contratarlo una vez iniciado. pic.twitter.com/2ESfGfriZp — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) October 28, 2023