CMLL Viernes Espectacular Full Results 11.17.2023: Mistico, Flip Gordon & Mascara Dorada vs. Titan, Star Jr & Volador Jr Headliner, More

The CMLL Viernes Espectacular event was hosted by CMLL in Mexico City, Mexico on November 17. You can find the complete results (courtesy of Fightful) and some highlights below.

* Skadi & Andromeda defeated Olympia & Hera

* CMLL Pequeñas Estrellas World Championship Bout: Ultimo Dragoncito defeated Mercurio

* 2023 Leyenda Azul Torneo Cibernetico Eliminator Bout: Stuka Jr & Hechicero defeated Ultimo Guerrero, Barbaro Cavernario, Terrible, Niebla Roja, Sagrado, Volcano, Esfinge, Star Black, Angel de Oro, Atlantis

* CMLL World Heavyweight Championship Match: Gran Guerrero defeated Euforia

* Mistico, Flip Gordon & Mascara Dorada defeated Titan, Star Jr & Volador Jr

#ViernesEspectacularCMLL | La Chuntara! Último Dragoncito derrota a Mercurio con su propio movimiento para convertirse en el nuevo Campeón Mundial de los Pequeños Estrellas del CMLL… Ahora El Rey del Chuntaro Style lo reta cabellera contra cabellera 📺 https://t.co/qrRe27tE0U pic.twitter.com/DgpPtixcP7 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 18, 2023

Gran Guerrero ha retenido el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL ante Euforia en una intensa reyerta de auténticos colosos del cuadrilátero. #ViernesEspectacularCMLL

📺 EN VIVO: https://t.co/qrRe27tE0U pic.twitter.com/0NBTdUvuhe — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 18, 2023