CMLL Viernes Espectacular Results 02.28.25: Konosuke Takeshita Defends NEVER Openweight Title

CMLL held their latest Viernes Espectacular last night at Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Los Dulces AtrapaSueños (Rey Cometa, Dulce Gardenia & Espíritu Negro) def. Espanto Jr., EL Coyote & Barboza.

* 2/3 Falls Match: Zeuxis & Sanely def. Persephone & India Sioux via Disqualification (2-1).

* 2/3 Falls Match: Rocky Romero, Hijo de Villano III & Difunto def. Capitán Suicida, Blue Panther & Flip Gordon (2-1).

* 2025 Torneo de Escuelas Tournament – First Round: Team CDMX (Fury Boy, Poseidon, Alexius, Pendulo & Troyano) def. Team Puebla (Blue Shark, Tiger Boy, Astro, Dreyko & El Vigía) & Team Queretaro (Vengador, Kastigador Jr., Atomico Jr., Galactico Dragon & Samuray Azteca).

* NEVER Openweight Championship Match: Konosuke Takeshita (c) (w/ Rocky Romero) def. Ángel De Oro (w/ Niebla Roja).

Los Dulces AtrapaSueños han retornado a La Catedral de la Lucha Libre con una contundente victoria con La Coqueta de Dulce Gardenia.

Sanely despoja de su máscara a India Sioux y la batalla femenil enciende las pasiones rumbo a la función femenil del 7 de Marzo.

Rocky Romero sorprende a Flip Gordon derrotándolo ilegalmente en el evento especial de la noche.

¡Bicampeones! Péndulo le otorga la victoria a la CDMX por segundo año consecutivo en el Torneo de Escuelas 2025.

¡The Alpha llega a la Arena México! Konosuke Takeshita llega al ring sagrado de la México Catedral.