CMLL Viernes Espectacular Results 03.01.24: 2-out-of-3 Falls Match Headlines

CMLL held the latest episode of Viernes Espectacular last night at Arena Mexico in Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Match Relámpago: Fuego def. Diamond.

* Los Indestructibles (Disturbio, Apocalipsis & El Cholo) (w/ Mije) def. Los Dulces AtrapaSueños (Dulce Gardenia, Rey Cometa & Espiritu Negro).

* 2/3 Falls Match: Lluvia, La Jarochita & La Catalina def. Zeuxis, Stephanie Vaquer & Reyna Isis (2-1).

* CMLL World Trios Championship Match: Los Bárbaros (Bárbaro Cavernario, Terrible & Dragón Rojo Jr) (w/ La Comandante) def. los Infernales (Averno, Mephisto & Euforia).

* Tiger Mask (w/ Jushin Thunder Liger) def. Último Guerrero (w/ Gran Guerrero) (w/ Gran Guerrero).

* 2/3 Falls Match: Místico, Máscara Dorada & Atlantis Jr def. Soberano Jr, Templario & Gran Guerrero (w/ KeMalito) (2-1).

Diamond ha sido derrotado en el #MatchRelámpago que marcó el inicio del #ViernesEspectacularCMLL por el espectacular Fuego. 📺 EN VIVO: https://t.co/5P6Lo6oSLQ pic.twitter.com/iVWOBssCeT — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 2, 2024

Los Indestructibles (Disturbio, Apocalipsis y El Cholo) han derrotado de forma ilegal a Los Dulces AtrapaSueños (Dulce Gardenia, Rey Cometa y Espiritu Negro). Tras su derrota, Gardenia reta a Disturbio a un duelo de Cabellera contra Cabellera. #ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/zLfrbZtROU — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 2, 2024

#ViernesEspectacularCMLL | ¡Gran rivalidad de chilenas! Stephanie Vaquer es rendida por La Catalina en el desenlace de esta batalla de Amazonas. #3aCaída

📺 EN VIVO: https://t.co/5P6Lo6oSLQ pic.twitter.com/NV9JTs0ahc — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 2, 2024

Los Bárbaros han logrado retener el Campeonato Mundial de Tríos del CMLL ante Los Infernales! Bárbaro Cavernario, Terrible y Dragón Rojo Jr. derrotan a Averno, Mephisto y Euforia. #ViernesEspectacularCMLL

📺 EN VIVO: https://t.co/5P6Lo6oSLQ pic.twitter.com/llXzUizDmQ — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 2, 2024

Tiger Mask se lleva la victoria por la vía de la descalificación ante Último Guerrero tras un intenso mano a mano donde Liger y Gran Guerrero tuvieron intervenciones. #ViernesEspectacularCMLL

📺 EN VIVO: https://t.co/5P6Lo6oSLQ pic.twitter.com/QscAvlRFZj — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 2, 2024