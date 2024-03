CMLL Viernes Espectacular Results 03.22.24

CMLL held the latest episode of Viernes Espectacular last night at Arena Mexico in Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Pólvora & El Coyote def. Hombre Bala Jr & Fuego.

* 2/3 Falls Match: La Escudra (Zandokan Jr, Hijo del Villano III & Villano III Jr) def. Fuerza Tapatia (Esfinge, Fugaz & Star Black) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Stephanie Vaquer, Lluvia & Zeuxis def. Tessa Blanchard, Reyna Isis & La Catalina (2-1).

* 2/3 Falls Match: Místico, Flip Gordon & Volador Jr def. Rocky Romero & Los Hermanos Chávez (Angel de Oro & Niebla Roja) (2-1).

* 2024 Torneo de Parejas Increíbles Phase Two – Battle Royal Fatal Four Way: Disturbio & Templario def. Soberano Jr & Stuka Jr.

* 2024 Torneo de Parejas Increíbles Phase Two – First Round Match: Atlantis Jr & Soberano Jr def. Virus & Disturbio.

* 2024 Torneo de Parejas Increíbles Phase Two – First Round Match: Stuka Jr & Hechicero def. Templario & Dragón Rojo Jr.

* 2024 Torneo de Parejas Increíbles Phase Two – Finals: Soberano Jr & Atlantis Jr def. Hechicero & Stuka Jr.

Pólvora y El Coyote han logrado imponer la ley de Los Chacales del Ring superando a Hombre Bala Jr. y Fuego en el arranque del #ViernesEspectacularCMLL 📺 EN VIVO: https://t.co/5P6Lo6pqBo pic.twitter.com/rnwHVrzVwf — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 23, 2024

#ViernesEspectacularCMLL | ¿Tebdremos nuevo Campeón en Homenaje a #2LeyendasCMLL? Zandokan Jr. ha derrotado a Esfinge y le advierte que lo dejará sin Campeonato la próxima semana. #3aCaída

📺 EN VIVO: https://t.co/5P6Lo6pqBo pic.twitter.com/d1mDfaN01S — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 23, 2024

#ViernesEspectacularCMLL | Después de una reñida confrontación, Zeuxis y Lluvia ponen punto final a la batalla sellando su triunfo junto a Stephanie Vaquer. #3aCaída

📺 EN VIVO: https://t.co/5P6Lo6pqBo pic.twitter.com/ByLXshBLWW — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 23, 2024