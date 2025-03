CMLL Viernes Espectacular Results 03.28.24: Akuma Wins National Heavyweight Title

CMLL held their latest Viernes Espectacular last night at Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* La Fuerza Poblana (Arkalis, Stigma & Xelhua) def. Los Cancerberos del Infierno (Virus, Cancerbero & Luciferno).

* 2/3 Falls Match: Reyna Isis & Persephone def. Las Chicas Indomables (Lluvia & La Jarochita) (2-0).

* 2/3 Falls Match: Flip Gordon, & Brillante Jr. & Magia Blanca def. Los Depredadores (Rugido, Magnus & VegasDepredador) (2-1).

* CMLL National Heavyweight Championship Match: Akuma (w/ Rugido) def. Star Black (c) (w/ Fugaz) to win the title

* 2/3 Falls Match: Templario, Ángel de Oro & Esfinge def. Titán, Volador Jr. & El Valiente (2-1).

* 2/3 Falls Match: Star Jr. & Sky Team (Máscara Dorada & Neón) def. El Galeón Fantasma (Zandokan Jr, Difunto & Barboza) (2-1)

