CMLL Viernes Espectacular Results 04.04.2025

CMLL held their latest Viernes Espectacular last night at Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Pequeño Sky Team (Angelito, Kaligua & Pequeño Magia) def. Pequeño Pierroth, Pequeño Violencia & Pequeño Olímpico.

* 2/3 Falls Match: Hijo del Villano III, Yutani & El Cobarde def. Brillante Jr., Hijo del Pantera & Volcano (2-1).

* 2/3 Falls Match: Lluvia def. Reyna Isis (2-1).

* CMLL Universal Championship – Middleweight Eliminator Match: Flip Gordon def. Guerrero Maya Jr. & Templario.

* CMLL Universal Championship – Welterweight Eliminator Match: Titán def. Máscara Dorada & Magia Blanca.

* 2/3 Falls Match: Los Guerreros Laguneros (Último Guerrero, Stuka Jr. & Gran Guerrero) def. Atlantis Jr., Esfinge & Neón (2-1)

El Pequeño Sky Team esta de vuelta y se lleva la primera victoria de la noche. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/CgyorUWaQf|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/GH6oSa0y7q — Arena México (@Arena_MX) April 5, 2025

En duelo de capitanes, el Hijo del Villano III consiguió la victoria ante Brillante Jr. en el segundo duelo. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/CgyorUWaQf|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/7is2FumJ4d — Arena México (@Arena_MX) April 5, 2025