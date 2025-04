CMLL Viernes Espectacular Results 04.18.25: Blue Panther & Sky Team vs. Los Guerreros Laguneros

CMLL held its Viernes Espectacular show last night from Arena Mexico in Mexico City. Results and highlights are below (h/t Fightful).

* Shockercito & Galaxy defeated Full Metal & Mercurio

* Zeuxis, Hera & Candela defeated Skadi, Kira & India Sioux in a 2 Out of 3 Falls Match

* Volcano, Brillante Jr. & Capitán Suicida defeated Hijo del Villano III, Hijo de Stuka Jr. & El Cobarde in a 2 Out of 3 Falls Match

* Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro & Niebla Roja) defeated Los Depredadores (Magnus & Rugido) in a CMLL Universal Championship – Tag Team Eliminator Match

* Esfinge defeated Atlantis Jr. & Averno in a CMLL Universal Championship – Light Heavyweight Eliminator Three-Way Match

* Blue Panther & Sky Team (Neón & Máscara Dorada) defeated Los Guerreros Laguneros (Último Guerrero, Stuka Jr. & Gran Guerrero) in a 2 Out of 3 Falls Match

Mercurio y Full Metal son derrotados por Shockercito y Galaxy en el arranque de las emociones del #ViernesEspectacularCMLL

En duelo de capitanas de bando, La Reina de los Lobos -Skadi- es derrotada por la Campeona Mundial Femenil -Zeuxis-

Los Campeones Mundiales de Parejas derrotan a los Campeones Nacionales… Ángel de Oro y Niebla Roja avanzan a la siguiente fase del #CampeonatoUniversalCMLL.