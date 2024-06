CMLL Viernes Espectacular Results 06.14.24

CMLL ran a new episode of Viernes Espectacular last night at Arena Mexico in Mexico City, Distrito Federal, Mexico. You can find results below, via Fightful:

* Los Calavera Jr (Calavera Jr I & Calavera Jr II) def. Capitán Suicida & Diamond.

* 2/3 Falls Match: Divinos Laguneros (Dark Panther & Blue Panther Jr) def. Crixus & Raider (2-1).

* 2/3 Falls Match: Zandokan Jr & Wolf Zaddies (Bad Dude Tito & Che Cabrera) def. Flip Gordon, Neón & Star Jr (2-1).

* 2/3 Falls Match: Templario def. Michael Oku (w/ Amira Blair) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Mistico, Máscara Dorada & Esfinge def. Soberano Jr & Los Infernales (Averno & Euforia) (2-1).

