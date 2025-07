CMLL Viernes Espectacular Results 07.25.25: Leyenda de Plata Concludes

CMLL presented the latest episode of Viernes Espectacular yesterday in Arena Mexico, featuring the finals of the Leyenda de Plata tournament. Here are results, via Fightful:

* Yuki Mashiro & Chicas Indomables (Lluvia & Jarochita) def. Dark Silueta, Reyna Isis & Hera.

* Felino def. Rey Bucanero via DQ.

* Three-Way Match: Esfinge def. Dragón Rojo Jr. & Averno.

* Three-Way Match: Último Guerrero def. El Valiente & Bárbaro Cavernario.

* Match Relampago: Místico (w/ KeMonito) def. Hechicero.

* 2025 CMLL Leyenda de Plata Finals: Neón def. Máscara Dorada.

El Luchador de Otro Nivel sacó del cuadrilátero al Valiente y después acabó con el Bárbaro Cavernario con su letal Guerrero Special. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/6ghdt9xGfL pic.twitter.com/ubjfQVDEam — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) July 26, 2025

¡Impactante final! Neón conquista la Leyenda de Plata 2025 en un duelo vibrante frente a Máscara Dorada. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/6ghdt9xGfL|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/aGBn7BH7pB — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) July 26, 2025