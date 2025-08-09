wrestling / News

CMLL Viernes Espectacular Results 08.08.25: Trios Match Headlines

August 9, 2025 | Posted by Joseph Lee
CMLL Image Credit: CMLL

CMLL presented the latest episode of Viernes Espectacular yesterday in Arena Mexico, with a 2/3 falls trios match in the main event. Here are results, via Fightful:

* Ola Negra (Espanto Jr., Raider & Dark Magic) def. Rey Cometa, Fuego & Espíritu Negro.
* 2/3 Falls Match: Fuerza Poblana (Xelhua, Stigma, Arkalis & Rayo Metálico) def. Infarto, Kráneo & Hermanos Calavera (Calavera Jr. I & Calavera Jr. II) (2-1).
* 2/3 Falls Match: Esfinge & Rey Bucanero def. Felino & El Valiente via Disqualification (2-0).
* Templario def. Barboza.
* MLW National Openweight Championship Match: Último Guerrero (c) (w/ Gran Guerrero) def. Blue Panther (w/ Hijo de Blue Panther).
* 2/3 Falls Match: Atlantis Jr. & Sky Team (Místico & Máscara Dorada) def. Hechicero, Ángel de Oro & Difunto (2-1).

