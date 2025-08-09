CMLL Viernes Espectacular Results 08.08.25: Trios Match Headlines

CMLL presented the latest episode of Viernes Espectacular yesterday in Arena Mexico, with a 2/3 falls trios match in the main event. Here are results, via Fightful:

* Ola Negra (Espanto Jr., Raider & Dark Magic) def. Rey Cometa, Fuego & Espíritu Negro.

* 2/3 Falls Match: Fuerza Poblana (Xelhua, Stigma, Arkalis & Rayo Metálico) def. Infarto, Kráneo & Hermanos Calavera (Calavera Jr. I & Calavera Jr. II) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Esfinge & Rey Bucanero def. Felino & El Valiente via Disqualification (2-0).

* Templario def. Barboza.

* MLW National Openweight Championship Match: Último Guerrero (c) (w/ Gran Guerrero) def. Blue Panther (w/ Hijo de Blue Panther).

* 2/3 Falls Match: Atlantis Jr. & Sky Team (Místico & Máscara Dorada) def. Hechicero, Ángel de Oro & Difunto (2-1).

¡La Fuerza Poblana domina en la Arena México! Xelhua, Stigma, Arkalis y Rayo Metálico han triunfado. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/bqqSD0derW|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/fM8T1q3zbW — Arena México (@Arena_MX) August 9, 2025

¡El Valiente le quita la máscara a Esfinge! Aunque Esfinge y Rey Bucanero se llevaron la victoria por descalificación. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/bqqSD0cGCo|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/bdFb3mkTjV — Arena México (@Arena_MX) August 9, 2025

¡Templario imparable! Su victoria ante Barboza confirma que es el rival a vencer cuando se trata del Galeón Fantasma. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/bqqSD0cGCo|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/uUTvGuY4Jr — Arena México (@Arena_MX) August 9, 2025