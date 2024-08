CMLL Viernes Espectacular Results 08.16.24: Mansoor Teams With Rocky Romero

CMLL held the latest Viernes Espectacular last night at Arena Mexico, with an appearance from AEW’s Mansoor and Rocky Romero. Here are results, via Fightful:

* Eléctrico, Leono & Astro Boy Jr def. Grako, Sangre Imperial & Nitro.

* 2/3 Falls Match: Dark Silueta, Zeuxis & Persephone def. Princesa Sugehit, Sanely & Princesa Sugehit (2-1).

* 2/3 Falls Match: Akuma, Difunto & Zandokan Jr (w/ Periquito Sacaryas) def. Pelón Encapuchado, Volcano & Dulce Gardenia (2-1).

* Match Relampago: Robbie X def. Neon.

* 2/3 Falls Match: Los Hermanos Chavez (Angel de Oro & Niebla Roja) def. Rocky Romero & Mansoor (2-1).

* 2/3 Falls Match: Místico, Esfinge & Atlantis Jr. def. El Valiente & Los Guerreros Laguneros (Ultimo Guerrero & Gran Guerrero) (2-0)

Llega a su fin el primer duelo del #ViernesEspectacularCMLL con un triunfo de Eléctrico, Astro Boy Jr. y Leono. 📺 en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGlj5g|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/Cy3GlnNftq — Arena México (@Arena_MX) August 17, 2024

Zeuxis ha derrotado con este brutal castigo a La Catalina para decretar el triunfo de las rudas. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/Goi0keApG4 — Arena México (@Arena_MX) August 17, 2024

Volcano, Dulce Gardenia y Pelon Encapuchado se llevan la derrota en el tercer duelo de la noche ante Zandokan Jr., Difunto y Akuma. 📺 En vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/GJhuzoQe2v — Arena México (@Arena_MX) August 17, 2024

Robbie X le ha propinado un golpe prohibido a Neón para derrotarlo en el #MatchRelámpago de esta noche. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/9GqJmehAP1 — Arena México (@Arena_MX) August 17, 2024

¡Los Hermanos Chávez y Kemalito festejan! Han logrado derrotar a Mansoor y Rocky Romero en el turno semifinal. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/ew8OkV3ent — Arena México (@Arena_MX) August 17, 2024