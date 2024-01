CMLL Viernes Espectacular Results 1.19.24: Tournament Action and More

CMLL held their latest episode of Viernes Espectacular last night at Arena Mexico in Mexico City, Distrito Federal, Mexico. You can find results below, via Fightful:

* Match Relámpago: Valiente Jr def. Felino Jr.

* Futuro & Neon def. Magnus & Rugido.

* 2/3 Falls Match: Mascara Dorada def. Bárbaro Cavernario (w/ Kemalito) (2-1).

* Gran Alternativa Tournament Phase One – First Round: Atlantis & Rey Samurai def. Esfinge & Halcon Negro Jr.

* Gran Alternativa Tournament Phase One – First Round: Templario & Raider def. Titan & Explosivo.

* Gran Alternativa Tournament Phase One – First Round: Místico & Brillante Jr def. Legado Stuka (Stuka Jr & Hijo de Stuka Jr).

* Gran Alternativa Tournament Phase One – First Round: Euforia & Crixus def. Angel Rebelde & Star Jr.

* Gran Alternativa Tournament Phase One – Semi-Finals: Templario & Raider def. Atlantis & Rey Samuray.

* Gran Alternativa Tournament Phase One – Semi-Finals: Místico & Brillante Jr def. Euforia & Crixus.

* Gran Alternativa Tournament Phase One – Finals: Místico & Brillante Jr def. Templario & Raider.

Tras ocho minutos y cuarenta y ocho segundos de intenso combate, Valiente Jr. se lleva la victoria en el #MatchRelámpago de este #ViernesEspectacularCMLL ante Felino Jr. pic.twitter.com/LIBpS2GbtS — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 20, 2024

#ViernesEspectacularCMLL | Futuro y Neón han derrotado a Magnus y Rugido luego de una espectacular batalla en relevos! La espectacularidad de los técnicos impone condiciones ante Los Depredadores. #ViernesEspectacularVIP

📺 EN VIVO: https://t.co/qrRe27tE0U pic.twitter.com/xg8HUt0Y5B — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 20, 2024

#ViernesEspectacularCMLL | Barbaro Cavernario ha enloquecido! Despoja de su capucha a Máscara Dorada y tras ser descalificado ataca al réferi para posteriormente celebrar con Kemalito. #3aCaída

📺 EN VIVO: https://t.co/qrRe27tE0U #ViernesEspectacularVIP pic.twitter.com/OKyqIctVO0 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 20, 2024