– CMLL returned with its Viernes Espectacular show last night in Mexico City at the Arena Mexico. Below are some results, per Fightful:

* Angelito, Kaligua & Pequeño Magia beat Pequeño Violencia, Pequeño Olimpico & Pierrothito.

* 2-out-of-3 Falls Match: La Ola Negra (Dark Magic, Espanto Jr & Akuma) beat Zandokan Jr & Los Villanos (Villano III Jr & Hijo de Villano III) (2-1).

* CMLL Mexican Tag Team Championship – 2-out-of-3 Falls Match: Los Depredadores (Magnus & Rugido) def. Neon & Futuro (2-1).

* 2023 CMLL Women’s Universal Championship – Second Eliminator Match: Zeuxis def. Lluvia, Dark Silueta, Tiffany, Skadi, Nautica, Sexy Sol, Amapola, Sanely, Hera, Maligna & Andromeda.

* 2-out-of-3 Falls Match: Mistico beat Templario (2-1).

