CMLL Viernes Espectacular Results 11.16.24: Flip Gordon Wins Gold

CMLL held their latest Viernes Espectacular last night at Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Último Dragoncito, Shockercito & Galaxy def. Pequeño Sky Team (Angelito, Kaligua & Pequeño Magia).

* KeMonito vs. KeMalito Ended via Double Count-Out.

* 2/3 Falls Match: Zeuxis, Reyna Isis & Persephone def. Lluvia, Tessa Blanchard & La Catalina (2-0).

* Match for Vacant CMLL World Historic Middleweight Championship: Flip Gordon (w/ Neón) def. Villano III Jr. (w/ Hijo del Villano III) to win the title.

* 2/3 Falls Match: Atlantis Jr., Atlantis & Blue Panther def. Bárbaro Cavernario, Último Guerrero & Niebla Roja (2-1).

* 2/3 Falls Match: Místico, Templario & Neón def. Averno & El Barco Fantasma (Zandokan Jr. & Difunto) (2-1).

