CMLL Viernes Espectacular Results 11.22.24: Leyenda Azul Eliminator, More

CMLL held their latest Viernes Espectacular show on Friday, and the results are online. You can see the full results of from the Arena Mexico show below (per Fightful), along with the full video:

* Rostro de Acero, Full Metal & Pequeño Pólvora def. Pequeño Olímpico, Pierrothito & Pequeño Violencia

* Two Of Three Falls Matches: Capitán Suicida & Los Viajeros del Espacio def. La Ola Negra (2-1)

* Two Of Three Falls Matches: Persephone def. Tessa Blanchard (2-1)

* Two Of Three Falls Matches: Stuka Jr. & Los Bárbaros def. Volador Jr., Dragon Rojo Jr. & Templario (2-1.

* 2024 Leyenda Azul Tournament First Round Eliminator Match: Místico & Hechicero def. Star Black, Ángel de Oro, Averno, Blue Panther, Esfinge, Gran Guerrero, Soberano Jr. & Euforia

Los retos siguen entre los Pequeños Estrellas. Los experimentados rufianes han sido descalificados. 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGlj5g|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/ra7tHDuDui — Arena México (@Arena_MX) November 23, 2024

Con una brutal desnucadora Persephone se lleva el Mano a Mano ante Tessa Blanchard 📺 #ViernesEspectacularCMLL en vivo y en exclusiva para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGlj5g|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/zepjiieKZ2 — Arena México (@Arena_MX) November 23, 2024